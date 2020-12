Tante, troppe assenze in casa Casertana, la notizia della positivà di 7 tesserati rossoblu’ha complicato e non poco la trasferta di Palermo. Oltre alla sconfitta che era ampiamente pronosticata a completare la giornata ci si è messa anche espulsione di Buschiazzo, che mancherà mercoledì nel recupero contro il Bisceglie. Mercoledì mancheranno tanti calciatori in quel di Bisceglie, ma è una gara che vale una stagione!