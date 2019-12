Troppe buche sulle strade di Caserta. La rabbia di Laura Ferrante (Ugl)

CASERTA – Le strade di Caserta sono un vero e proprio colabrodo e gli automobilisti sono costretti a fare slalom per evitare buche e non sempre si riesce. Ma nonostante se ne parli, non si muove un dito per rattopparle. La cattiva condizione delle strade attanaglia le menti dei casertani che, da ormai troppo tempo si trovano a guidare i loro veicoli misurandosi con dei veri e propri slalom tra le buche; slalom che spesso si trasformano in disavventure.



Arrabbiata e delusa da questa amministrazione, Laura Ferrante ha voluto palesare la storia dell’incidente che l’ha riguardata allorquando ella stessa è finita in una buca in Via Gasparri, l’arteria adiacente la Flora. “Bucare una ruota o rompere un braccetto sembra siano diventate abitudini locali. Le strade di Caserta sono un vero e proprio colabrodo” ha argomentato la responsabile femminile del sindacato di Via Vivaldi. “Ci sono buche persino fuori le scuole dove mamme e figli devono misurarsi con rattoppi inadeguati fatti di sassolini.

É ora che l’amministrazione si svegli e cominci a risolvere un problema che causa giorno dopo giorno sempre più episodi nefasti. E’ impossibile che i nostri amministratori non si accorgano di quanto succede sulle nostre strade. Caserta merita più attenzione, mentre invece resta abbandonata a se stessa. Non se ne può più, le strade hanno bisogno di essere rifatte e non rattoppate, possibile che tutto questo non salti all’occhio del primo cittadino?” chiosa indignata Laura Ferrante.