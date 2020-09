TROPPE RISSE A CASERTA, DIVIETO DI CONSUMO DI ALCOLICI

Caserta – A seguito delle numerose risse registrate nel centro storico di Caserta il Sindaco Carlo Marino ha emesso un’ordinanza con la quale ordina lo stop al consumo di alcol nella movida, in tutta la città dalle 23 alle 8,00.

E’ questo il senso dell’ordinanza n. 53 del 18 settembre 2020, del Comune di Caserta che intende dare un freno sia agli assembramenti ma non soltanto, anche a fenomeni di microcriminalità, con risse e pestaggi, chiamate di ambulanze nel pieno della notte, anche e soprattutto in presenza di minorenni. Da subito, fin da questo fine settimana vietato il consumo di bevande alcoliche nei luoghi pubblici in un ampio perimetro cittadino, a partire dalle zone che, anche recentemente, sono diventate teatro di continui assembramenti e talvolta di fenomeni di microcriminalità oltre che di pericolo per la salute, la sicurezza e l’ordine pubblico.

Un atto, che va in vigore fino al 31 dicembre dalle 23 alle 8 del mattino. Dopo l’ emissione dell’ ordinanza il primo cittadino, l’avv. Carlo Marino ha rilasciato queste dichiarazioni apparse anche sul sito del comune “E’ questa una azione che potrà essere efficace solo se condivisa e riconosciuta da tutti, cittadini e imprese. Mi auguro, quindi, che la sua osservanza sià generalizzata.Chi riterrà ancora di essere superficiale e di mettere a rischio la sicurezza e la salute degli altri, incorrerà nelle sanzioni che saranno comminate con il concorso di tutte le Forze di Polizia operanti in città”.

Le zone interessate dall’emissione dell’ordinanza sono, le aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico ricomprese all’interno del perimetro così definito: da Via Verdi, a Via Renella, a Via Unità Italiana, a P.zza Andolfato, a Via Patturelli (da V.le Beneduce), a Via Ceccano, a Via Caduti Sul Lavoro (da Via Ceccano a Via Tanucci), a Via Tanucci (da Via Ricciardi a Via Bernini), a Via Bernini, a Via Bramante, a Via Giotto (tutti e due i tratti) a Via G.M.Bosco (da incrocio con Via Giotto) a Via Tescione (da Aldifreda a Via Sicilia) a Via Sicilia a Via Sardegna a Via Santorio a C.so Giannone a P.zza Vanvitelli a Via Gasparri a P.zza Carlo Di Borbone a V.le Ellittico (da ingresso sottopasso a P.zza Garibaldi), ivi comprese le strade che delimitano il perimetro stesso.

Nel riquadrino sotto la cd ‘zona rossa divieto alcool’.