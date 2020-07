Troppe spese di soldi pubblici per ingiuste detenzioni

Pagamenti per ingiusta detenzione: Del Monaco scrive una lettera.

Signor Vice Presidente, Signor Ministro,

alla luce dei dati in crescita in merito alle ordinanze e gli indennizzi per chi è stato ingiustamente

privato della propria libertà, vorrei porre un quesito.

Nel 2018 le ordinanze di riparazione sono state 895; siamo passati in un solo anno, nel 2019, a 1000

ordinanze. Quanto all’ammontare degli indennizzi, sempre dal 2018 al 2019, a livello nazionale,

parliamo di una cifra che è lievitata da 33.373.830 milioni di euro a 43.496.630 milioni di euro. È

una situazione realmente incancrenita.

Mi domando se sia solo lo Stato a pagare per un danno tanto grave, considerando che in altri ambiti,

come quello della Sanità ad esempio, c’è la responsabilità medica nel caso di errore e dunque colpa.

Troppo spesso in secondo appello la sentenza di un magistrato va ad annullare la sentenza

precedente emanata da un altro collega: data l’evidenza di contraddittorietà, uno dei due è

certamente in errore.

Mi permetto poi di sottolineare un altro dato in merito alle ingiuste detenzioni.

Il primato spetta a Napoli, che nel 2019 ha emanato 129 ordinanze di riparazione rispetto alle 113

dell’anno precedente, sebbene la cifra per i pagamenti non sia la più alta: parliamo infatti di

3.207.214 milioni di euro contro, ad esempio, una somma assai più cospicua a Reggio Calabria. Su

120 ordinanze, infatti, sono stati spesi 9.836.865 milioni di euro.

Gli errori sono tanti, troppi. Chi sbaglia è giusto che paghi, non solo a livello disciplinare ma anche

a livello economico. Privare ingiustamente della libertà personale non è solo un reato grave, è

soprattutto un profondo danno morale e psicologico a cui difficilmente si può riparare.

Se si emettono ordinanze di riparazione, probabilmente sin dal principio non vi erano prove

sufficienti per emanare ordinanze di custodia cautelare; e se i magistrati non sono stati in grado di

valutare bene gli elementi a disposizione, prima o dopo, vuol dire che c’è stato o c’è un errore.

Ringraziando della cortese attenzione, invio distinti saluti.