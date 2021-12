Troppi fossi lungo le strade, il maltempo acuisce il problema

Il maltempo che si è abbattuto per tutta la settimana in provincia di Caserta sta creando non pochi problemi. Non tanto per gli allagamenti che, questa volta, non sembrano aver causato danni ingenti come avvenne ad inizio novembre, quanto per le automobili.

Da Caserta ad Aversa, passando per San Nicola la Strada e Maddaloni, le strade restano un grande, grandissimo problema. In primis per gli automobilisti costretti a sborsare soldi per riparare le proprie vetture, ma poi anche per le singole amministrazioni comunali che si ritrovano decine di richieste di risarcimento danni sul groppone.