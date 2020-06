Troppi incidenti tra i giardinetti e i Ponti della Valle. I sindacati scrivono al Prefetto

I sindacati scrivono al Prefetto. Questo il testo integrale avente in oggetto: strada da “località Giardinetti” fino a Ponti della Valle di Maddaloni, ex SS 265 attuale SS 335.

Le scriventi, con la presente, chiedono un incontro presso la Prefettura di Caserta, con tutti i soggetti in indirizzo, atto a verificare la situazione riguardo le condizioni di Sicurezza della strada in oggetto.

Purtroppo nonostante i vari interventi, anche da parte dell’Anas, sulla tratta di competenza, continua la stessa ad essere interessata, sistematicamente, da diversi incidenti e qualcuno, purtroppo, mortale.

Su tale strada incidono, anche i mezzi pesanti, che trasportano gli inerti calcarei e le terre di scavo ricavati sia dal Tunnel ferroviario e sia dai cantieri dell’Alta Velocità e alta Capacità della Napoli/Bari.

Purtroppo, come ribadito nelle note precedenti, si riscontra una notevole difficoltà in termini di viabilità, sia per gli automobilisti che per i residenti della zona, i quali per passare da un lato all’altro non hanno alcuna possibilità di farlo.

Sulla angusta strada di due carreggiate vige la doppia striscia continua ininterrotta per circa cinque chilometri non permettendo a tutti i frontalieri, gli opifici, negozi, punti vendita e residenti con immissioni a raso né l’inversione del senso di marcia e né il cambio di corsia se non con una infrazione del codice della strada.

Si ricorda che tale arteria attraversa aree residenziali e si collega alla stazione Ferroviaria di Valle di Maddaloni.

Siamo a conoscenza di un progetto/proposta presentato all’Anas, da parte dei Comuni di Maddaloni e Valle di Maddaloni e votato all’unanimità dai rispettivi Consigli Comunali lo scorso anno, anche a seguito di alcuni incontri presso la Prefettura di Caserta.

Le scriventi ritengono, ormai, improcastibile, la messa in sicurezza della strada, partendo proprio dal progetto/proposta presentato e verificando le condizioni di attuabilità dello stesso.

Ormai la situazione è diventata insopportabile e insostenibile da parte dei cittadini e residenti della zona, compresa fra i due comuni, tale che rischia di sfociare in rabbia e alimentare proteste spontanee degli stessi.

Per tale motivo, si richiede un autorevole intervento, presso la Prefettura di Caserta, come lo fu per lo scorso anno, di tutti i soggetti in indirizzo, al fine di evitare che la situazione degeneri ulteriormente.

Nell’attesa di un riscontro alla presente si porgono i distinti saluti.

Segreterie Provinciali

Filt Cgil Fit Cisl Uilt Uil A. Lustro P. Federico G. Spanò