Troppi topi in città. Pasquale Napoletano chiede Intervento urgente di derattizzazione e disinfestazione

Caserta. Troppi topi in città , è questa una delle problematiche che i cittadini lamentano da qualche mese. A scendere in campo in modo deciso è stato il Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia Pasquale Napoletano che ha presentato un’ interrogazione urgente al Sindaco Carlo Marino e al Presidente del Consiglio Lorenzo Gentile. Pasquale Napoletano chiede urgentemente un’ intervento di derattizzazione e disinfestazione.

Di seguito il testo integrale dell’ interrogazione

Oggetto: Intervento urgente derattizzazione e disinfestazione.

PREMESSO CHE

– Sono giunte alla nostra attenzione svariate segnalazioni da parte di numerosi Cittadini che lamentato

la presenza di topi, blatte ed insetti vari in diverse zone del centro e delle frazioni;

– L’aumento della temperatura crea le condizioni ottimali per lo sviluppo di microrganismi, di vari insetti

nocivi e la proliferazione di topi, pericolosi per la salute dei cittadini;

CONSIDERATO CHE:

– La presenza di topi, blatte ed insetti vari su tutto il territorio comunale oltre a determinare uno stato

di degrado che nuoce all’immagine ed al decoro della città,rappresenta un serio pericolo per la salute

dei cittadini e per l’igiene pubblica;

RITENUTO Intollerabile il permanere dell’attuale stato di cose,

Interroga la S.V. per conoscere

1. Le tempistiche e le modalità di esecuzione della disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale

comprensivo delle frazioni in esso ricadenti;

2. Il motivo per il quale, ad oggi, non sono stati programmati ed avviati gli interventi di derattizzazione e di

disinfestazione su tutto il territorio comunale;

3. Se non ritiene opportuno intervenire nell’immediato, dando mandato agli uffici preposti per attivare tali

interventi a tutela della salute e della incolumità fisica dei cittadini,

e se a contrario detto servizio è di competenza altrui ovvero dell’ASL perché non abbia attivato tutte le

procedure essendo per legge la massima autorità sanitaria locale.