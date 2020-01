Troppo forte Ravenna per la JuveCaserta finisce 67-85

La Juvecaserta non riesce nell’impresa di fermare la capolista Ravenna. La squadra ospite vince in maniera tranquilla, troppo grande il gap fra le due squadre,Serata storta per Allen autore di appena 3 punti. Insomma una serata da dimenticare, anche perchè, era importante cercare di vincere per andare allo scontro diretto di domenica a Montegranaro un po piu tranquilli.

Risultati: Assigeco Piacenza-Imola 100-79, Caserta-Ravenna 67-85, Ferrara-Urania Milano 76-71, Forlì-Udine 80-74, Mantova-Poderosa Montegranaro 78-81, Orzinuovi-San Severo 89-83, Roseto-Verona 76-84.

Classifica: