Tragedia nel primo pomeriggio di oggi a San Marcellino, nel Casertano, dove una donna ha ritrovato il proprio marito di 50 anni morto nel corridoio di casa, ,situata in via Ischia, ed ha chiamato i soccorsi.

Scattato l’allarme, sul posto è intervenuta una ambulanza del 118, ma purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: fatale un arresto cardiaco. In zona, secondo quanto si apprende, è arrivata anche pattuglia dei carabinieri. Intera comunità in lutto. L’uomo lascia moglie e figli.