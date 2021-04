Trova l’intruso al mercato. La segnalazione

Maddaloni. Tante sono le anomalie e le bizzarrie che quotidianamente avvengono nella città di Maddaloni che noi spesso vi riportiamo, anche grazie alle segnalazioni dei nostri lettori. E non poteva mancare questa: finalmente dopo oltre un mese si torna in zona arancione e, come di consueto, il martedì riapre la fiera settimanale per tutti i generi, alimentari e non.

Ma ogni cosa dovrebbe andare al suo posto, ogni venditore nel suo stallo. Dovrebbe.

Perché, come ci hanno appunto segnalato alcuni lettori, stamane si sono recati nella zona dedicata ai generi alimentari e hanno trovato un intruso. Un venditore di indumenti, pare addirittura usati, tra frutta e verdura.

Decisamente fuori luogo. Forse il commerciante, dopo tante settimane, ha dimenticato il suo posto? O non aveva più una piazzola?

O forse poteva stare lì? Nel dubbio poniamo all’attenzione dei lettori questa vicenda.

In ogni caso la questione pone dei problemi di igiene.