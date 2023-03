PRATA SANNITA Rinviata al 17 di aprile l’udienza preliminare in Camera di Consiglio per la richiesta di rinvio a giudizio a carico di un 48enne residente a Prata Sannita, in provincia di Caserta.Rinvio dettato dal non perfezionamento della notifica all’imputato. Il giudice ha disposto, quindi, una nuova notifica a carico del convivente di Valeria Pandolfo, la 40enne siracusana deceduta per cause ancora poco chiare per la famiglia.