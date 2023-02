TROVATO ALLA GUIDA DI AUTOVETTURA RUBATA. ARRESTATO

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a contrastare la commissione dei reati predatori, in particolare furti e rapine, hanno proceduto in via Salerno a Castel Volturno, al deferimento in stato di libertà per ricettazione, ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, di un quarantaquattrenne indiano, domiciliato in Villa Literno.

I militari dell’Arma hanno intercettato l’uomo a bordo di un autovettura risultata oggetto di furto denunciato presso la Tenenza Carabinieri di Sant’Antimo (NA) lo scorso 31 gennaio. L’autovettura recuperata è stata sottoposta a sequestro