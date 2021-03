Trovato con 60g di cocaina e arrestato dai carabinieri di Sessa Aurunca

SESSA AURUNCA – Un 44enne, M.V., è stato fermato dai carabinieri di Sessa Aurunca ed è stato tratto in arresto per possesso di sostanze stupefacenti. L’uomo aveva con sé 60 grammi di cocaina purissima, probabilmente acquistata tra Castel Volturno e Napoli. È stato fermato nei pressi di un posto di blocco a poca distanza dal ponte del Garigliano. Stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, la droga doveva essere venduta sul mercato del Sud pontino. L’uomo è stato identificato come elemento collegato a dei Clan noti della zona.