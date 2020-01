Trovato in casa con della cocaina

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Inizia con il “botto” l’anno di M.P., 43enne, arrestato nell’ottobre scorso per detenzione di sostanze stupefacenti. Il gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto l’istanza del legale dell’avvocato Fabio Della Corte, e disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva degli arresti domiciliari. Ricordando brevemente l’accaduto: Il 43enne venne fermato dalla guardia di finanza che lo avevano “particolarmente impegnato” nella sua abitazione. Per questo scattò il blitz con tanto di cani. I segugi antitroga fiutarono della cocaina nascosta nella cappa della cucina oltre a della marijuna occultata in un barattolo.