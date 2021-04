Trovato in possesso di Hashish e vari utensili per confezionamento . Arrestato

In Sant’Arpino (Ce), i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Marcianise hanno tratto in arresto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 22enne del posto. Il giovane, a seguito di perquisizione personale e locale è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, suddivisa in dosi, per un peso complessivo di 3,47 gr.. Presso la sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche vari utensili per il confezionamento, tra cui 2 bilancini elettronici nonché alcuni fogli di contabilità recanti importi e nominativi. L’arrestato verrà giudicato con rito direttissimo.