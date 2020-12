TROVATO MORTO ATLETA IN UNA POZZA DI SANGUE

CAORLE – Tragico avvenimento avvenuto in Veneto, questi i fatti una breve ricostruzione di quanto accaduto : il campione di body building Alberto Clementi, 49 anni, è stato trovato morto nel bagno della sua abitazione a Caorle, vicino a Venezia. Secondo le prime notizie nella stanza c’era una notevole quantità di sangue, ma il decesso non sarebbe da attribuire a cause violente. Accertamenti sono in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Portogruaro e della Procura della Repubblica di Pordenone, che ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Si vuole capire soprattutto se vi sia una correlazione con l’attività di body-builder svolta dall’uomo e sull’ipotesi di uso di anabolizzanti. Il campione di body building Alberto Clementi trovato morto a Caorle

I carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nell’abitazione e sequestrato alcuni farmaci e integratori trovati all’interno