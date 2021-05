Trovato morto nella sua auto

Capriati al Volturno. È stato ritrovato senza vita , all’interno della sua auto, e per lui poi non c’ è stato nulla da fare. Stiamo parlando di Francesco Marcaccio, 70enne di Capriati al Volturno, che ha avuto un malore mentre si trovava alla guida della sua Rav4 ed è deceduto. Èsuccesso lungo la strada provinciale che collega Pietravairano alla statale Casilina. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto fare nulla per salvare, entroi prossimi due giorni dovrebbero tenersi i funerali