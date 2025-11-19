Trovato senza vita in casa bambino di otto anni: recuperata in mare la madre poche ore prima

Un bimbo di otto anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Calimera, nel Leccese, nella serata di ieri. La scoperta è avvenuta poche ore dopo il recupero in mare del corpo di una donna, rinvenuto nel pomeriggio a Torre dell’Orso, circa venti chilometri dal paese. La coincidenza dei due eventi ha immediatamente orientato gli investigatori verso un collegamento familiare tra le due vittime.

L’allarme dell’ex marito e le prime verifiche

A segnalare l’assenza della donna e la situazione anomala è stato l’ex marito, che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. I soccorritori hanno individuato il cadavere della donna in mare e, successivamente, hanno raggiunto l’abitazione della famiglia, dove hanno trovato il piccolo ormai privo di vita. Sul corpo del bambino sarebbero presenti alcune ferite, sulle quali gli investigatori stanno svolgendo i necessari accertamenti.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

I carabinieri stanno lavorando per chiarire le ultime ore della madre e del figlio, verificando orari, movimenti e testimonianze utili a comprendere l’accaduto. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulla natura delle ferite del minore e sugli elementi raccolti finora. Ulteriori approfondimenti medico-legali dovranno stabilire cosa sia avvenuto all’interno dell’abitazione e come si sia arrivati al tragico epilogo.

(Foto Carabinieri)