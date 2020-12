SANTA MARIA CAPUA VETERE – Durante lo scorso fine settimana una coppia di anziani è stata truffata da un malvivente che si è presentato loro come amico del nipote. E’ successo in via Sturzo. Il truffatore ha detto di aver bisogno di denaro. I due coniugi, complice una finta telefonata, hanno consegnato una somma notevole al bandito che si è poi dileguato.