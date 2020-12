TRUFFA ‘PACCO’ NATALIZIO A COPPIA DI ANZIANI

BELLONA (Caserta) – Siamo a Bellona (CE) nella provincia di Caserta una coppia di anziani è stata letteralmente truffata, per la somma di euro 500,00.

Ecco una breve ricostruzione: una FIAT PANDA grigia si sarebbe presentata per il lascito di un regalo natalizio, affermando di dover consegnare un regalo per il nipote, che a distanza di alcuni giorni sarebbe dovuto scendere per l’Immacolata concezione, ossia l’otto dicembre e successivamente pareva intenzionato a trascorrere le festività di Natale.

In cambio del ‘pacco’ offerto i truffatori avrebbero chiesto inizialmente una dazione in danaro di euro 1.500,00 alla cui richiesta l’anziano opponeva un netto rifiuto, ALLORA arrivava la controproposta a 500.00 euro.

Dopo il lascito della somma però l’amara sorpresa, con una chiamata al nipote per informarlo dell’arrivo del ‘PACCO’ l’anziano scopriva di essere stato truffato, ossia apprendeva che il nipote non gli aveva inviato assolutamente nulla, scoprendo poi all’interno del pacco che vi era un orologio di modico valore.

A quanto pare, però il tutto era stato abbastanza studiato con delle chiamate all’abitazione preannunciando l’arrivo del finto regalo per verificare la presenza in ‘loco’ degli anziani e della coppia al fine di riuscire a mettere a segno il colpo.