Truffa per entrare in Guardia di Finanza.

Le sue conoscenze false o presunte all’interno della guardia di finanza hanno portato nei guai un 63enne di Marcianise originario di Casagiove.

L’accusato, Domenico Tartaglione avvocato, è accusato di aver truffato diversi giovani, che colpiti dal sogno di entrare a far parte del corpo della guardia di finanza si erano rivolti a lui per ottenere dei benefici al fine di scavalcare chi invece concorreva lealmente e onestamente. Un sistema rodato a quanto si apprende, che andava avanti da anni. Intanto è certo che l’avvocato abbia messo in piedi una vera truffa con il vantaggio sicuro di 70.000 euro versati da alcuni ragazzi in varie tranche. Le vittime del raggiro, hanno versato somme dai 20.00 ai 28.000 euro negli anni dal 2019 al 2021. La truffa però era stata smascherata nel 2023, quindi potrebbero essere state vittime altre persone, che non hanno denunciato, almeno fino ad ora.