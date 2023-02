TRUFFA SU REDDITO DI CITTADINANZA RINVIATA A GIUDIZIO COPPIA DI CASAGIOVE

Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza pur vivendo sotto lo stesso tetto. Per questo motivo una coppia di fidanzati di Casagiove è stata rinviata a giudizio dal gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il processo a loro carico inizierà ad inizio ottobre.

Secondo la ricostruzione operata dalla Procura, i due avrebbero percepito entrambi la misura di sostegno economico risultando essere residenti in due distinti nuclei familiari. Dagli accertamenti, però, sarebbe risultato che i due vivessero insieme e quindi avrebbero percepito il reddito di cittadinanza indebitamente. Di qui l’accusa di truffa per l’indebita percezione di erogazioni pubbliche per circa 10mila euro