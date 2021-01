Truffa via mail: con il nome di una nota banca ti prosciugano il conto corrente!

Vero è che le truffe via internet non sono una novità, ma fanno ancora notizia ed è bene parlarne perchè c’è chi ne è ancora vittima inconsapevole, nonostante si provi a stare attenti.

Vi riportiamo di seguito quanto accaduto ieri ad un nostro giovane lettore: ha ricevuto una mail dalla banca presso la quale aveva aperto di recente un conto. Essendo cliente da poco tempo era la prima mail che riceveva, e nel contenuto, tutto sembrava in linea e senza stranezze. Ha cliccato sul link indicato nella mail per sbloccare una procedura e subito ha ricevuto il messaggio del prelievo di ben 350€. Una bella cifra, in un sol colpo, specie per un giovane di 25 anni al momento senza lavoro.

Soldi che come gli è stato spiegato in filiale difficilmente recupererà. Da sottolineare che la banca in questione non era a conoscenza di questa nuova truffa, quindi una novità assoluta.

Vi abbiamo riportato 2 screenshot della mail: osservandola con molta attenzione potrete notare che, nella prima, che è la mail della truffa subita, il nome della banca è in lettera minuscola e non appare nel bollino laterale al mittente il logo della banca. Ma chi, come questo ragazzo, non aveva ricevuto altre mail prima, non poteva farci caso. La seconda mail è una mail reale della banca in oggetto. Per cui mai compiere gesti automatici o superficiali: si rischia di rimanere con il conto in rosso!