Truffata e raggirata per acquisto del pc

Un uomo è stato raggirato per quel che concerne l’acquisto di un computer o pc.

Questo in breve quanto accaduto, a luglio il cittadino aveva notato in vendita online un computer al prezzo di 200 euro. Dopo aver contattato su internet il venditore o presunto tale per il tramite via messanger l’inserzionista e aver raggiunto un accordo, il cittadino ha effettuato regolarmente un bonifico sul codice iban indicato dall’inserzionista. Trascorsi i giorni per la consegna e non avendo ricevuto il computer, l’uomo ha tentato di contattare il venditore ma senza esito.

Dopo la denuncia una donna del casertano sarebbe stata individuata e risultava già dedita a reati di truffa