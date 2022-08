TRUOPE TELEVISIVA GIAPPONESE TROVA IL BELVEDERE CHIUSO . LA RABBIA DI PASQUALE NAPOLETANO

“A che serve un sito riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco se la stessa Amministrazione che ne è proprietaria e dovrebbe intelligentemente gestirlo lo fa diventare un luogo da cui turisti ed esperti vanno via serbando un triste e desolato ricordo?”

Con queste parole il consigliere comunale di Fratelli D’ Italia Pasquale Napoletano esprime la propria opinione sull’ increscioso episodio che si è verificato qualche giorno fa al Belvedere di San Leucio .

Fa veramente arrabbiare quanto accaduto la mattina del 22 agosto u.s..- ha commentato Napoletano- La troupe di una tv giapponese aveva concordato un sopralluogo per effettuare alcune riprese al Reale Belvedere di San Leucio, nell’ambito di un servizio sui Siti Unesco di tutto il mondo.

Oggi, nel raccontarlo, mi arrabbio in italiano. I componenti della troupe si saranno arrabbiati in giapponese, quando si sono visti costretti ad attendere dalle 8 alle 10 l’apertura dei cancelli, schiusi solo dopo – come si dice – una vibrata protesta alla fine arrivata alle orecchie di chi si era dimenticato colpevolmente di loro.

Siamo alle solite, insomma. Anche questa volta – conclude- la ciambella dell’inefficienza della Giunta Marino è riuscita con il buco.

A tal proposito, venerdì corrente settimana spero che i cancelli si aprano in orario perché la troupe nipponica tornerà al sito per le riprese del torcitoio che in quel dì non funzionava.

