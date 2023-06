TU TURISMO: LA GIUNTA APPROVA UNA DELIBERA CHE ISTITUISCE IL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

La Giunta Comunale ha approvato una delibera che istituisce il contributo di soggiorno

nella città di Caserta: le somme ricavate saranno utilizzate per realizzare interventi e

iniziative a favore del sistema turistico cittadino, e, in particolare, delle strutture ricettive e

delle attività commerciali.

La delibera arriva al termine di un lungo percorso, passato attraverso il Tavolo del turismo,

che ha visto confrontarsi proficuamente l’Amministrazione e i rappresentanti provinciali di

Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Federalberghi,

Reggia di Caserta, Agenzia regionale per la promozione del turismo. Al tavolo hanno

presenziato anche i delegati dei Bed & Breakfast e degli albergatori operanti in città.

La delibera ora sarà sottoposta all’attenzione delle Commissioni consiliari e poi

all’approvazione del Consiglio Comunale.

Il regolamento che istituisce il contributo di soggiorno contiene tutte le strategie di sviluppo

turistico e le proposte emerse dal lavoro di questi mesi. Con gli introiti derivanti dal

contributo di soggiorno, che oscillerà tra 1,50 € e 3 € a notte a persona, a seconda della

categoria dell’albergo o del B&B, verrà creato un fondo dedicato, che sarà utilizzato

esclusivamente per realizzare attività legate allo sviluppo turistico della città, che possano

risultare di supporto alle attività ricettive e avere una ricaduta positiva anche sulle attività

commerciali. Previsti la creazione di un brand turistico, di un portale con tutte le

informazioni sulle principali attrazioni turistiche della provincia, lo svolgimento di attività di

promozione territoriale e di comunicazione e investimenti di carattere strutturale quali, ad

esempio, l’apposizione di nuovo arredo urbano e di illuminazione artistica. Altro obiettivo,

poi, è la realizzazione di un progetto condiviso con tutti i componenti del Tavolo del

Turismo, che porti alla creazione di un “Pacchetto Caserta”, una proposta turistica che

avrà come obiettivo quello di trattenere i turisti in città per almeno un paio di giorni,

facendo conoscere loro tutti i principali attrattori culturali del Capoluogo e delle aree

limitrofe. Una proposta, questa, da presentare anche alle fiere nazionali e internazionali ai

principali stakeholder del settore.

“La Giunta – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – ha adottato un

provvedimento di grande importanza, che avrà un effetto positivo sulla qualità dell’offerta

turistica, consentendo anche di compiere ulteriori interventi per migliorare i servizi per le

attività ricettive e commerciali. L’Amministrazione ha inteso condividere questo percorso

con tutti i protagonisti del comparto turistico e produttivo, con un unico obiettivo: far

crescere e sviluppare ulteriormente la nostra comunità”.

“Siamo di fronte – ha aggiunto il Vicesindaco e Assessore alla Programmazione dello

Sviluppo Produttivo e degli Eventi, Emiliano Casale – ad un’autentica svolta, con una

serie di azioni che faranno decollare il turismo nella nostra città. Ci sarà un fondo dedicato

al brand Caserta, allo sviluppo delle attività commerciali e ricettive, alla realizzazione di

interventi infrastrutturali utili ad accogliere il turista nella maniera migliore. La creazione di

un ‘Pacchetto Caserta’, ovvero di un vero e proprio itinerario dedicato alla nostra città, si

unisce alle attività di riqualificazione del Belvedere di San Leucio, che nel 2023 in gran

parte termineranno, e alla rivisitazione del piano del trasporto pubblico in città, che

prevede l’istituzione di una linea dedicata al turismo. Sono molto felice che il modello che

Città di Caserta

Città di Caserta

P.zza Vanvitelli 81100 Caserta

abbiamo proposto, quello della condivisione delle scelte, abbia funzionato perfettamente,

portando dei frutti concreti”.