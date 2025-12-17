L’associazione “Bene comune”, attiva sul territorio di San Nicola la Strada torna con un altro evento a ingresso gratuito alla Villa Rotonda di San Nicola (Lato Ovest). Dopo il successo della Cena bianca, si torna a fare comunità e aggregazione in un luogo della città ancora troppo poco vissuto.

Domenica 21 dicembre 2025, dalle ore 9.30 alle 13.30, il “Tuorno Tuorno Fest” animerà la Villa con attività di ogni tipo, per grandi e piccini. Il filo rosso dell’evento è il benessere e la cura della persona, in senso lato. La Villa sarà divisa in diverse aree. Nell’area Fitness saranno offerte dal personale della palestra GATE lezioni gratuite di Funzionale e Pilates; in più sarà presente il massaggiatore Raffaele Scialla con il suo centro Flowtouch e la Dott.ssa Marchesiello esperta in dermatologia con stand dedicati. Nell’area Bimbi il Centro Studi Danze di Manuela Lombardi terrà laboratori di danza e giochi per i bambini e il grintoso gruppo di giovani della Pro Loco di San Marco Evangelista intratterrà i più piccoli con attività manuali tra cui il face painting. E ancora, nell’area Food il bar Kocsi avrà un suo spazio per qualcosa da bere e da mangiare e lì ci sarà Dj Chocolate con il suo Dj Set e l’artista Gennaro Scotto a proporre interessanti laboratori di pittura tematici, per chi volesse cimentarsi in un’esperienza di aperitivo originale. Nell’area Market tantissime saranno le esposizioni di artisti, artigiani e associazioni del nostro territorio tra cui l’Arcigay di Caserta, il White Horse Studio, Ricamismi, Ludovica Tomeo, Amberluna, l’associazione Passamano, Caterina Grosso e tanti altri. Ci sarà persino uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe con Pelo pelo e Patforpet. L’idea centrale è quella che resta alla base di tutti gli eventi del gruppo di Bene Comune: fare rete, (ri)creare comunità, vivere gli spazi della propria città rinnovandoli con iniziative legate all’arte, la cultura, la socialità.