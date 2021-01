Turchetta pronto a suonare già da domenica:” Ci sono calciatori forti in questa squadra, riusciremo a risalire la classifica”

Il ritorno di Turchetta riporta un po’ di entusiasmo nella piazza, dopo che si era un po’ perso per via classifica. Queste le parole di Turchetta prese dal sito dell Casertana:“Ringrazio il presidente e la società tutta. Se sono qui il merito è loro. L’accoglienza è stata straordinaria. Sapevo di aver lasciato qualcosa di importante e ritrovare queste emozioni è incredibile. Ora è il momento di scrivere nuove pagine.L’ho portato con me già per la gara con il Catania e sono pronto a suonarlo. Sto bene. Qualcuno era preoccupato per il mio infortunio, ma ormai è un ricordo di un anno fa. Sono pronto a dire la mia.Il presidente mi ha chiesto di tornare per dare una mano alla Casertana e ho risposto con grande voglia. Mi aspetto di ricreare quell’entusiasmo che in questo sport si basa sui risultati. La situazione di classifica dice una cosa, il gioco un altro. Questa squadra ha dei lavori che si sono visti in campo. Penso che in questo nuovo anno si possano vedere cose buone. Questa squadra ha un gioco che ha messo in difficoltà molte squadre. Manca poco per raccogliere ciò che si merita”.