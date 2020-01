Turco:” Preferisco perdere con delle bambine in campo, invece di mortificare le mie giocatrici”

Queste le parole del presidente Turco: “Ho mandato via atlete e coach e, adesso, ho il dovere di proteggere le atlete, che sono rimaste fedeli al progetto della Volalto, e tutto lo staff”. Così il patron della Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Nicola Turco, alla vigilia dell’appuntamento di mercoledì prossimo, al PalaVignola, contro il Brescia che non ha acconsentito ad un posticipo della gara.”Mi assumo tutte le responsabilità, – aggiunge il presidente del Club casertano – e non farò scendere in campo le mie atlete senza i nuovi arrivi. Preferisco perdere, schierando sul taraflex le bambine, e assumermi le mie responsabilità piuttosto che far mortificare le mie atlete e lo staff che meritano soltanto onore e gloria! Questa è la mia posizione ufficiale e non intendo tornare sui miei passi!”.