TURISMO E CULTURA: COMUNE E COMANDO FORZE OPERATIVE SUD FIRMANO UN PROTOCOLLO D’INTESA PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO PADIGLIONE “FEMIANI” DI VIA BATTISTI

Il Comune di Caserta e il Comando Forze Operative Sud dell’Esercito Italiano, guidato dal

Generale Claudio Minghetti, hanno firmato un protocollo d’intesa finalizzato alla

valorizzazione del complesso padiglione “Femiani” di via Cesare Battisti a Caserta. Si

tratta di un edificio di proprietà del Demanio dello Stato, affidato al Ministero della Difesa.

L’obiettivo di Comune e Comando Forze Operative Sud è quello di recuperare e

riqualificare questa struttura, destinandola poi ad una serie di iniziative orientate al

potenziamento dell’offerta turistico-culturale e alla messa in rete di siti di interesse storico

e paesaggistico presenti sul territorio. In particolare, l’intento è quello di realizzare attività

inerenti la ricettività, la ristorazione, l’allestimento di aree e spazi attrezzati, la vendita di

prodotti tipici, di artigianato, di materiale specializzato per ciclisti e podisti. Nell’area, poi, si

intendono collocare un ufficio di promozione turistica, un presidio medico, oltre a luoghi

per la formazione sui temi del turismo.

“Questo accordo – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è molto importante e

segna l’inizio di una proficua collaborazione tra il Comune di Caserta e il Comando Forze

Operative Sud, tesa a valorizzare gli asset immobiliari di proprietà dell’Amministrazione

della Difesa presenti sul territorio della nostra città. Partiamo con il complesso padiglione

‘Femiani’, che intendiamo trasformare in un luogo centrale per l’accoglienza turistica e le

attività di promozione, di ricettività e di ristorazione. Ringrazio il Generale Claudio

Minghetti per la disponibilità mostrata sin dall’inizio. Il suo legame con Caserta, dove ha

comandato la nostra amata Brigata Bersaglieri Garibaldi, è fortissimo e questo protocollo

testimonia una volta di più la volontà di lavorare insieme per la crescita della città”.