Turista precipita nella tromba delle scale di un b&b: indagini in corso

Un uomo di 71 anni, in viaggio dall’Oregon con la moglie, è morto ieri sera dopo una caduta nella tromba delle scale di un bed and breakfast situato nel cuore di Genova. La coppia alloggiava nella struttura da pochi giorni e, secondo le prime informazioni, il turista avrebbe perso l’equilibrio poco dopo aver lasciato la propria stanza.

I soccorsi e i primi rilievi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, che hanno tentato invano di rianimare l’uomo. I militari hanno effettuato i primi accertamenti per chiarire la dinamica. Le ricostruzioni iniziali indicano che l’anziano sarebbe scivolato mentre percorreva il corridoio, precipitando nel vano scale. La ringhiera avrebbe ceduto durante la caduta, aggravando le conseguenze dell’impatto.

Ipotesi accidentale, ma verifiche necessarie

Gli investigatori tendono a ritenere l’accaduto un evento accidentale, anche se restano da definire alcuni dettagli. Verranno analizzate le condizioni della struttura, comprese le parti che avrebbero ceduto, per valutare eventuali criticità. La moglie dell’uomo, che si trovava nella stanza al momento dei fatti, è stata ascoltata per contribuire alla ricostruzione.