Di Anna Fiorillo

Nella notte una coppia di vigili urbani in un terminabile turno di pattuglia si sono lasciati andare al sesso sfrenato nell’auto di servizio davanti ad un campo nomadi. Lei più giovane,sulla quarantina figlia d’arte, lui più grande qualche anno in più, pare abbia un fisico prestante. A testimoniarlo è stato un eloquente audio che qualcuno ha registrato approfittando della passione dei due vigili, dimenticando l’auto radio accesa.

Il tutto è finito sulla scrivania del comandante della polizia municipale Stefano Napoli il quale nella sua lunga carriera ne ha viste tante ma forse non ne aveva mai sentita una così .

Al comando generale c’è molto imbarazzo per come i due vigili hanno scaraventato nel ridicolo l’intero corpo.

Il fatto è accaduto a Roma.

Turno interminabile, due vigili si lasciano andare dalla passione.