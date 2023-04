Tutela dei minori. Il convegno nel Real Sito del Belvedere di San Leucio

CAMMINO AREA SUD- CONVEGNO CASERTA 14/15 APRILE 2023 nella splendida cornice del Real Sito di San Leucio “LA TUTELA DEI DIRITTI DEL MINORE TRA PREVENZIONE, PROTEZIONE E RESPONSABILIZZAZIONE” .

L’evento ideato da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, per i Minorenni e per la Famiglia, AREA SUD e, precisamente dalle sedi territoriali di Campania, Puglia, Molise e Calabria e Basilicata, vuole essere un momento di riflessione sulla condizione dei minori molto spesso vittime dei conflitti originati nel contesto familiare così come dei forti disagi sociali derivanti da una società consumistica che li espone a un concreto rischio di devianza. La sede Cammino Santa Maria Capua Vetere , presieduta dall’avv. Italia Senese , ospiterà l’evento, grazie tra gli altri al patrocinio e partenariato della amministrazione comunale di Caserta , in pers. Sindaco p.t. Avv. Carlo Marino, sempre attenta alle tematiche sociali, presso le Sala convegno del Real sito di San Leucio il giorno 14 aprile dalle 14.00 alle 18.30 e il 15 aprile dalle 9.00 alle 13.30 . Proprio in ragione dei temi trattati, nel lavoro di equipe insieme alla presidente Nazionale Cammino avv. Raffaella Villa e la coordinatrice area Sud avv. Donatella Nucera, si è pensato alla realizzazione del predetto evento in collaborazione con gli Uffici territoriali dei rispettivi Garanti per l’Infanzia e adolescenza che, chiaramente, come gli operatori del diritto sono destinatari delle istanze di tutela dei minori, in un confronto che abbia il fine di individuare risoluzioni giuridiche e sociali atte a scongiurare e/o limitare le problematiche sopra evidenziate. Il prof. Giuseppe Scialla garante infanzia della Regione Campania tra gli altri garanti regionali ( Prof. Marziale- Calabria- Prof.ssa Matteo – Molise- Dott. Giuliano – Basilicata ) sarà presente alla tavola rotonda del 14 aprile coordinata dall’avv. Carolina Ferro presidente della sede Cammino Napoli nord . Arricchiranno il parterre dei relatori, l’avv. Rosa Cecere, l’Avv. M.G. Ruo responsabile SAFSA CAMMINO, la prof.ssa V. Zambrano , Università di Salerno, la dott.ssa C. Crovella psicologa G.O. TM Napoli, saranno presenti tra i relatori istituzionali : Il presidente del Tribunale per i minorenni di Napoli il dott. G. Posteraro, nella sessione coordinata dall’avv. Italia Senese, il Dr. Francesco Cerullo sostituto procuratore presso la Procura per i minorenni di Napoli nella sessione coordinata dal Avv. Giampiero De Cicco- Presidente sede di Benevento, il Dott. Giovanni D’Onofrio , presidente della I sezione civile famiglia del Tribunale di Santa Maria CV nella sessione coordinata dall’avv. MG Marra , presidente Cammino di Reggio Calabria. Concluderanno i moduli di ogni sessione rispettivamente l‘ Avv. Mendola vice presidente sede Salerno, Avv. M. Petronelli Presidente sede di Trani, Avv. Concetta Petrossi presidente sede i Campobasso, e avv. Clementina Spagnolo presidente sede di Brindisi. Gli ordini degli avvocati distrettuali ovvero Santa Maria Capua Vetere con pres. l’avv. Angela Del Vecchio , Napoli nord con pres. l’avv. Gianluca Lauro e Benevento con pres. l’avv. Stefania Pavone che hanno accreditato l’evento per la formazione obbligatoria avvocati con 10 crediti formativi, saranno presenti per i saluti istituzionali.