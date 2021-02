Tutte le foto. Arriva il pick-up per la Protezione Civile

Comunicato Stampa.

Maddaloni. Un nuovo traguardo raggiunto per L’ Amministrazione Comunale di Maddaloni ed in modo particolare per il Nucleo dei volontari della Protezione Civile . Infatti oggi pomeriggio è stato consegnato al Comune il nuovo mezzo e cioè il Ford ranger. L’ acquisto del Pick- up era stato previsto dall’ Amministrazione De Filippo nel bilancio di previsione dell’ anno scorso e dopo i rituali tempi tecnici oggi è stato consegnato in dotazione alla Protezione Civile il cui gruppo dei volontari è retto dal Capitano della Polizia Municipale Nicola Della Peruta. A volere fortemente la dotazione di questo nuovo mezzo è stato innanzitutto il Sindaco Andrea De Filippo unitamente all’assessore alla Protezione Civile Luigi Bove il quale dichiara “ non abbiamo fatto nulla di eroico ma un dato è incontrovertibile: con l’insediamento del Sindaco Andrea De Filippo e questa amministrazione comunale stiamo rilanciando l’azione della Protezione Civile il cui operato lo riteniamo strategico e di fondamentale importanza . In questi due anni e mezzo abbiamo investito risorse e soprattutto energie umane per dare supporto al gruppo dei volontari che danno un aiuto fondamentale alla Città di Maddaloni guidati dal loro responsabile Della Peruta. Riteniamo che l’aspetto principale sia quello di dotare il gruppo di adeguati mezzi e lo stiamo facendo” . A seguire le operazioni anche il Comandante della Polizia Municipale il Magg. Domenico Renga.