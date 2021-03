Tutte le foto. Camion GLS prende fuoco in autostrada

Mignano Monte Lungo. Alle ore 18-45 circa si è incendiato un camion Gls all’altezza del Km 685+700 in direzione Roma, tra i caselli di Caianello e San Vittore. Sul posto i Vigili del Fuoco di Caserta coadiuvati e supportati dalla squadra del distaccamento di Cassino (Frosinone ). 2 squadre: Caserta e Cassino più le autobotti per un totale di 4 mezzi.

Incendio domato prontamente. Il materiale all’interno del camion è rimasto integro. I pompieri, giunti in tempo hanno spento la parte anteriore; il cassone è andato totalmente distrutto ma sono stati messi in salvo tutti gli oggetti all’interno. Il camion gls era diretto a Ceprano( FR). Sul posto anche la polizia stradale di Cassino. In arrivò un altro camion gls per il passaggio degli oggetti è un mezzo per trainare il mezzo incendiato al più vicino deposito gls.