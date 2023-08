( Tutte le Foto) Degrado San Benedetto -Falciano : la denuncia di Pasquale Napoletano

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Consigliere Comunale di Fratelli D’Italia Pasquale Napoletano in merito al degrado delle frazioni San Benedetto – Falciano

Anche in questi giorni che dovrebbero essere dedicati al riposo, non si ferma la morsa del degrado che grava sulla città. Apprendo da un cittadino di San Benedetto dell’incuria e delle omissioni di controlli e interventi relative ad un terreno privato ubicato in via Maddalena. Qui vengono segnalati rifiuti abbandonati, sterpaglie e una grossa alberatura che invade la carreggiata. Qui, come altrove in città, inevase le numerose ordinanze comunali sul tema, che dovrebbero essee applicate in danno dei proprietari, portando a soluzione l’esigenza di una minima decenza dei luoghi.

Mi aggiungo al cittadino sig. G.C. in una doverosa richiesta per un rapido intervento degli uffici comunali preposti.

Avvocato Pasquale Napoletano Consigliere Comunale FdI