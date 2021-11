Tutte le foto- Il diritto alla felicità: realizzato il murales dai migranti

Caserta. Stamattina Caserta ha scritto una bella pagina di integrazione grazie al progetto di civic engagment del comune di Caserta, progetto LGNetEA Assistenza Emergenziale (Rete dei comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate) che mira al contrasto di rischi scoiali generati da un mancato o interrotto processo di integrazione.

Coesione e senso di comunità attraverso pubbliche iniziative come quella di stamane, questo il fine del progetto, che si è concluso con la realizzazione di un murales, disegnato dall’artista Ferdinando Errichiello con la collaborazione di 20 giovani migranti, sul tema “diritto alla felicità” , proprio in occasione della giornata internazionale dei diritti dell’infanzia.

Il murales, che si può ammirare nella centralissima villetta Giaquinto, spazio liberato e gestito dal comitato omonimo, è stato realizzato da minori stranieri non accompagnati seguiti dalle associazioni CIDIS e CSC.

I giovani hanno accompagnato alla realizzazione del murales la pulizia dell’area verde, ripulendola dal foliage e dai rifiuti, rendendola più sicura ed accogliente per i cittadini, ma soprattutto per i tanti bambini che vi si recano per giocare all’aperto in quest’area.

Un esempio lodevole di cittadinanza attiva, applicata alla tutela dell’ambiente e alla riqualificazione di spazi urbani, ben coordinata dagli operatori delle associazioni CIDIS e CSC in sinergia con i volontari del comitato villa Giaquinto e dai cittadini che volontariamente hanno partecipato all’iniziativa.

