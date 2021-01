Tutte le foto. La Befana arriva alla chiesa dei Cappuccini

Nelle giornate di ieri ed oggi, 5 e 6 gennaio, il gruppo Caritas della parrocchia di SS. Maria Immacolata, più nota in città come la chiesa dei Cappuccini, capeggiati da don Eduardo hanno distribuito ben 200 calze e giocattoli sia agli assistiti della Caritas che ai bambini del catechismo. Non sono mancati i re Magi, simbolo di questa giornata che conclude le festività religiose e civili del Natale ed inaugura il nuovo anno.

Una Befana all’insegna della solidarietà, quest’ anno più che mai, ma che non ha fatto mancare un pò di dolcezza per una delle feste più amate e più attese dai bambini.

Tutte le foto dell’iniziativa: