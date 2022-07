Tutte le foto. Sulla via dei podisti corrono anche i topi. Leggi perché

Maddaloni – ancora una volta via De Curtis, la strada dei podisti torna alla ribalta mediatica per lo stato di degrado in cui versa. Il degrado maggiore, in realtà, non riguarda la carreggiata ma i fondi che la costeggiano e che sono di proprietà private.

Non tutti sono tenuti a dovere e curati. In particolare ce n’è uno che si trova sul lato sinistro in direzione via Cornato che è una vera e propria discarica a cielo aperto. I rovi e l’erba sono altissimi, come si vede dal dettagliato report fotografico che segue e da qui sono state spesso avvistate pantegane di misura considerevole sbucare sulla strada. Superfluo commentare la quantità e l’entità dei rifiuti che vi sono stati sversati. Noi segnaliamo, ancora una volta, questa pericolosa condizione ambientale con la speranza che questo solleciti la pulizia e la recinzione di questi terreni per limitare i danni insieme, magari, all’installazione di telecamere per individuare e punire questi vandali zozzoni che non si stancano mai, a quanto pare, di portare immondizia ovunque fuorché nei luoghi atti a raccoglierla, che nel caso specifico, significherebbe attraversare la strada.