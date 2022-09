( TUTTE LE FOTO)Emergenza Temporali . Pronta L’ ordinanza per la chiusura delle scuole

Pubblicità elettorale

Caserta. Il maltempo non sembra voler dare tregua , soprattutto la citta’ non sembra in condizioni di “ reggere” la poggia che in molte strade sta continuando a creare danni . Un plauso ai volontari della protezione civile di Caserta i quali , coordinati da Francesco Brancaccio , stanno intervenendo in alcuni punti della citta’ dove si registrano cadute di alberi e allagamenti .

Dopo la prima ondata di maltempo abbattutasi nelle scorse ore sulla città e sulla provincia, nel pomeriggio sono previsti peggioramenti.

E’ attivo il Centro Operativo Comunale presso il Comando di Polizia Municipale, mentre in Prefettura è riunito il CCS (Centro Coordinamento Soccorsi). Convocato in Provincia un Tavolo permanente per seguire l’evoluzione della situazione.

La Sala Operativa della Polizia Municipale è raggiungibile al numero verde gratuito 800655155 oppure al 3357716650.

E’ in preparazione un’ordinanza con la quale il sindaco Carlo Marino predisporrà per domani, lunedì 26 settembre, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (non sede di seggio elettorale) della città di Caserta al fine di consentire la verifica di eventuali criticità.

SEGUIRANNO ULTERIORI AGGIORNAMENTI