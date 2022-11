( Tutte le foto)La Croce Rossa Caserta scende in strada al fianco dei senzatetto

Caserta. Ancora un’ iniziativa della Croce Rossa comitato di Caserta ,a favore dei bisognosi .Nella serata di ieri , martedì 29 novembre 2022, i volontari CRI della Presidente Teresa Natale sono scesi sul territorio per distribuire pasti e coperte ai senza fissa dimora.

L’iniziativa è stata coordinata dall’area sociale CRI supportata dai volontari .

Il progetto prevede che la squadra di volontari, a rotazione , per due volte a settimana – martedì e giovedì – si raduni in largo Amico per condividere calore umano e solidarietà’ con gli “ ultimi” della società’.

Da Largo Amico , poi , il gruppo di volontari si sposta in Piazza Garibaldi , nei pressi della stazione ferroviaria dove vengono distribuiti ai senza tetto , oltre al cibo e alle coperte , anche bevande calde.

Questo della Croce Rossa- Comitato di Caserta e’ ,ormai , un appuntamento costante ed atteso da quanti vivono in citta’ senza casa o in condizioni di precarieta’

” Abbiamo attivato questo servizio da tempo – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale– per aiutare le persone che , o per scelta o per avversità’ della sorte , vivono ai margini della società’ . Voglio ringraziare – ha concluso Natale-i volontari che si impegnano in questa attività’ con altruismo e dedizione per regalare un sorriso alle persone meno fortunate .”