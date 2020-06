(TUTTE LE FOTO)Nicola Caputo, Italia Viva : “Non mi candido alle Regionali”

Caserta-Si è da poco concluso in via Mazzini ,presso un noto bar di Caserta ,l’incontro che il gruppo politico di Italia Viva ha organizzato con Ettore Rosato Coordinatore Nazionale del partito.

Erano presenti fra gli altri , oltre a Nicola Caputo , i consiglieri comunali Gianni Megna , Roberto Peluso , Mario Russo e Pasquale Antonucci, i coo- coordinatori provinciali Peppe Altieri e Carmen De Rosa. Non pervenuta invece la Consigliera comunale, oltre che probabile candidata alle elezioni regionali Liliana Trovato.

Ha aperto i lavori il coo-coordinatore provinciale del partito Peppe Altieri che ,dopo i saluti di rito, ha dato la parola a Nicola Caputo il quale oltre a confermare l’appoggio incondizionato al Presidente uscente Vincenzo De Luca ha smentito ufficialmente una sua candidatura alle prossime elezioni Regionali.

“Stiamo costruendo una lista forte e competente , giorno dopo giorno cresciamo sul territorio e questa cosa mi fa enormemente piacere. Nei prossimi giorni ufficializzeremo i nomi di tutte quelle persone che hanno deciso di sposarsi la causa del nostro partito. La scelta sarà accurata e sarà tutta gente che nella propria vita ha già un lavoro o una professione perchè per noi la politica è passione. Approfitto del momento – ha concluso Caputo– per comunicare alla stampa che non sarò il candidato dell’ultima ora alle elezioni regionali prossime. Sono e resto un forte sostenitore della lista Italia Viva ma non mi candido.”

La parola poi è passata a Ettore Rosato

“Ringrazio a voi per l’enorme lavoro che state facendo sul territorio – ha dichiarato-, rivolgendosi al gruppo dirigente del partito. Credo che a ottobre il nostro paese subirà una crisi senza precedenti. Ad oggi e lo dico da sostenitore di questo Governo non ci sono i mezzi per aiutare il nostro paese a rialzarsi. La presenza di un partito come Italia Viva ora più che mai è diventato indispensabile. Dobbiamo lasciar perdere i sondaggi e prendere voti – ha continuato – sono certo che raggiungeremo ottimi risultati in tutti i comuni dove presenteremo le nostre liste.

Siamo lavorando in piena sintonia con il Presidente De Luca con lui condividiamo molti punti programmatici. Siamo un partito con tante idee da mettere in campo , se saremo bravi coinvolgeremo quel pezzo di società che cerca un interlocutore serio e non solo procacciatore di consensi .Nei prossimi giorni andremo comune per comune coinvolgere tutti coloro i quali hanno voglia di dare un contributo serio al nostro progetto. Siamo in crescita – conclude Rosato-e sono convinto che in questa provincia otterremo un risultato sorprendente.