Tutti sintonizzati su WONDERLAND la nuova trasmissione di New Radio Network

Sabato 26 settembre 2020, dalle ore 17:00 alle 19:00, New Radio Network, la storica emittente locale dell’editore Vincenzo Di Nuzzo, riaccende i microfoni dell’intrattenimento con Gianmarco Viggiano – che – nei panni del Cappellaio Matto, presenta Wonderland, con la regia tecnica di Antonio Sferragatta. 2 ore di grande musica alla riscoperta dei successi dell’estate, le hit del momento e i tormentoni che non smetteremo mai di cantare. New Radio Network, sempre al passo con i tempi e la tecnologia, raggiunge e accompagna le giornate dei suoi radioascoltatori sulle frequenze FM 89.80, il live streaming su Facebook e soprattutto con la sua bellissima App gratuita, scaricabile su Play store (Android) ed App Store (Apple). Il conto alla rovescia è iniziato. Tutti i sabati, dalle 17 alle 19, New Radio Network vi da il benvenuto a Wonderland – qui, sono tutti mezzi matti!