Tutto pronto per il congresso dei Comitati due Sicilie

I Comitati Due Sicilie organizzano per i giorni 22 e 23 ottobre 2022 organizzano una riunione aperta a tutti, per rinnovare le cariche e per tracciare la linea programmatica per i prossimi anni.

L’appuntamento come di consueto si terrà presso l’Hotel Pisani di Caserta in Viale Carlo III, a partire dalle ore 15.00 di sabato 22 ottobre.

L’evento si svolgerà in varie fasi, subito dopo l’accoglienza e la distribuzione delle tessere, ci sarà un incontro dibattito con i convenuti, e presentazione di libri a tema, in serata è previsto un evento musicale.

Dalle ore 9 di mattina del 23 ottobre, si svolgerà la riunione congressuale presso il Real Convitto Borbonico di San Nicola la Strada, dove si terrano le elezioni e la proclamazione dei nuovi eletti.

Introdurrà la giornata il duo DHOXA ET LUMEN con il “Piccolo concerto della pace”

A fine lavori pranzo sociale.

Il presidente nazionale

Fiore Marro