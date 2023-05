Caserta. Tutto pronto per il convegno dibattito ” Canapa Italiana un Futuro Sostenibile” che si terrà oggi ,martedi’ 9 maggio 2023, presso l’Enoteca Provinciale sita in Via Cesare Battista n 50. dalle ore 17 alle ore 19

” Da anni nel nostro Paese si cerca di dare il giusto valore al potenziale industriale della Pianta di Canapa in un settore relativamente giovane ma con grandissime opportunità e in grado di accelerare la transizione verso una bioeconemia sostenibile e a zero emissioni”

Questo il programma

Saluti istituzionali Ass. alla cultura del comune di Caserta Enzo Battarra

introduzione Ass. alla Transizione Ecologica – Ambiente -Ecologia Carmela Mucherino

Presentazione Agenda 2030 Maddalena Raucci -APS Canapa Sativa Caserta

Canapa, come combattere la deforestazione , Vincenzo Salvatore De Lucia – APS Canapa Sativa Caserta

Biodiversità come la Canapa può’ cambiare le cosa . Valeria Papa -APS Canapa Sativa Caserta

La sostenibilità della Canapa per il recupero del suolo Annalisa Figurato APS Canapa Satira Caserta

La conservazione della Biodiversità Matteo Palmisani LIPU Caserta.

coordina

Pasquale Iorio -Le Piazze del Sapere