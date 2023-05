Tutto pronto per il Seminario di studi dal titolo “Mario Pignataro, la lotta di Liberazione e le lotte sociali del secondo dopoguerra

Giovedì 11 maggio alle ore 17.30, presso la Biblioteca Diocesana in piazza Duomo a Caserta, si terrà il Seminario di studi dal titolo “Mario Pignataro, la lotta di Liberazione e le lotte sociali del secondo dopoguerra”. L’incontro rientra nell’ambito delle celebrazioni del centenario dalla nascita di Mario Pignataro, il cui calendario è stato realizzato da un Comitato istituito ad hoc presso la Casa comunale della città capoluogo. Il convegno di giovedì 11 maggio è stato organizzato dal Comune di Caserta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, l’Istituto Campano per la Resistenza ed il Centro Studi “Francesco Daniele” di Caserta.

Il programma dei lavori prevede i saluti del Sindaco di Caserta, Carlo *Marino* e di Angelo *Papadimitra* , della Segreteria provinciale dell’ANPI. Interverranno Gianni *Cerchia* (Professore ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università del Molise), Felicio *Corvese* del Centro Daniele (e ICSR) e Paolo *Broccoli* (già Parlamentare della Repubblica).

Coordinerà l’incontro l’Assessore alla Cultura, Enzo *Battarra* .