TUTTO PRONTO PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI PEPPE VOZZA

Caserta. Si tratta della presentazione del libro Storia di Casolla realizzato a cura dell’autore Giuseppe Vozza.

Nella cornice del suggestivo cortile dell’Arcipretura di San Lorenzo Martire dalle ore 18:30 tutti i partecipanti saranno catapultati in un viaggio nel tempo tra ricordi, avvenimenti storici e tradizioni grazie alle letture dell’opera magistralmente interpretate da Mariano Cionti e Michele Casella.

Casolla è definita dall’autore “la più antica e la più bella tra le gemme che incoronano la città di Caserta” come riporta il sottotitolo del libro dedicato all’emozionante racconto.

Si prevedono numerosi interventi a cura degli ospiti della giornata i quali delucideranno con i loro contributi sulla bellezza storica e artistica della città: il parroco dell’Arcipretura di San Lorenzo Don Nicola Lombardi, il sindaco del Comune di Caserta Carlo Marino, l’assessore al Comune di Caserta Lucia Monaco, il presidente della Società di Storia Patria Alberto Zaza D’Ausilio, l’assessore al Patrimonio del Comune di Caserta Alessandro Pontillo, il presidente Casert-Azione Francesco Guida, il parroco di San Marco Evangelista don Fernando Latino, il parroco di San Marco Evangelista in Casola don Valentino Picazio.

Si ricorda, inoltre, la presenza del responsabile sezione “Storia” Vozza Editore di Gianfranco Iulianello, del già presidente del Consiglio Regionale della Campania Giuseppe Venditto, dell’avvocato Bruno Giannico, del professor Antimo dell’Aquila, del presidente di Liberallibri Enzo De Rosa, del professor Luigi Fusco, dell’imprenditore Pasquale Trotta ed infine dello scrittore Andrea Ianniello.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Giovanna Paolino, Direttore della testata giornalistica Belvederenews.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook Giuseppe Vozza Editore in Casolla.

Per ulteriore info consultare il sito www.vozzaeditore.it o [email protected]