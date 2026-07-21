Adaniani contro Allegriani: La Guerra Tattica del Calcio Spiega i Nuovi Modelli del Cibo di Qualità Il trionfo della Spagna e il podio dell’Inghilterra riaccendono il dibattito calcistico tra schemi e talento. Una dicotomia che dalle commedie di Lino Banfi arriva dritta alla gestione economica, alla cultura e alla sociologia del consumo quotidiano. Di Salvatore Schiavone

I recenti Mondiali di calcio 2026 si sono chiusi con due verdetti speculari . Nella finalissima del MetLife Stadium a East Rutherford, nel New Jersey (Stati Uniti), la Spagna ha conquistato la Coppa del Mondo superando l’Argentina per 1-0 grazie a un ricamo geometrico e collettivo firmato da Ferrán Torres nei tempi supplementari. Poche ore prima, nella finale per il terzo posto a Miami, l’Inghilterra agguantava il bronzo travolgendo la Francia per 6-4, trascinata dalla straripante anarchia tecnica e dalla tripletta di Bukayo Saka . Due risultati, due filosofie opposte. Da una parte lo “spartito” collettivo, dall’altra l’episodio deciso dal fuoriclasse.

Chi sono i protagonisti: Adani vs Allegri

Per comprendere questa frattura culturale bisogna guardare ai due volti che l’hanno codificata nel gergo televisivo moderno. Da un lato Daniele Adani, ex difensore, oggi opinionista di enorme impatto mediatico, paladino del calcio associativo, del possesso palla e della bellezza estetica intesa come unica via per il successo (il “giochismo”). Dall’altro Massimiliano Allegri, uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus, teorico del “risultatismo” e del pragmatismo puro, secondo cui il calcio è una materia semplice dove la tattica deve solo dare equilibrio, lasciando che siano i campioni a risolvere le partite con la loro intuizione.

La profezia di Oronzo Canà: tra 5-5-5 e il genio di Aristoteles

Questa storica spaccatura tra la rigidità della teoria e l’improvvisazione del singolo non è una novità, e il cinema italiano l’aveva profetizzata quarant’anni fa. Nel cult L’allenatore nel pallone (1984), Lino Banfi dipinge la figura di Oronzo Canà e la sua strampalata “Bizona” basata sul modulo 5-5-5. Una satira spietata dei tecnici ossessionati dalla geometria astratta, incapaci di leggere la realtà. La salvezza della Longobarda, infatti, non arriverà dai numeri di Canà, ma dal talento purissimo del brasiliano Aristoteles. La commedia mise a nudo la grande verità del calcio: la tattica organizza, ma sono i campioni a spaccare le partite.

Le due scuole di pensiero: Sacchi contro Bianchi

Nel calcio italiano questo dualismo affonda le radici in una contrapposizione storica.

Gli Adaniani si legano al modello di Arrigo Sacchi. Il suo Milan degli anni ’80 impose la zona pura, la squadra corta in 30 metri e il pressing ultra-offensivo. Il collettivo contava più dei singoli.

Gli Allegriani riprendono invece il pragmatismo di Ottavio Bianchi, il tecnico del primo scudetto del Napoli. Bianchi costruì una cattedrale difensiva solida, un blocco basso e ordinato, concedendo poi totale anarchia e libertà offensiva a Diego Armando Maradona. Vincere, anche di misura, gestendo i momenti della partita.

Strategie e Opportunità per il Mercato e le Imprese del Cibo

Questo scontro filosofico non abita solo negli stadi, ma è la chiave di volta per capire le nostre scelte di consumo quotidiane e la gestione delle grandi e piccole imprese alimentari (Ho.Re.Ca. e OSA). Come si declinano queste visioni e cosa succede se scegliamo una terza via ibrida?

Filosofia Applicata | Strategia Operativa per le Imprese del Food | Opportunità di Mercato | Pronostico e Sviluppo Futuro |



| Teoria Adaniana (Linea Sacchi) | Cucina di Sistema: Digitalizzazione totale, ricette al grammo, catene di fast-food o format d’alta gamma basati su processi ingegnerizzati. Il brand domina sul dipendente. | Massima scalabilità, facilità di replica (franchising), controllo scientifico dei costi e indipendenza totale dal singolo chef di turno. | Destinata ad espandersi nelle grandi metropoli mondiali e nei format retail ad alta automazione. |

| Teoria Allegriana (Linea Bianchi) | Cucina di Mercato: Trattorie tradizionali e bistrot con menu dinamici scritti sulla lavagna in base alla spesa del mattino. Centralità dell’istrionismo del gestore o del “cuoco fuoriclasse”. | Estrema flessibilità davanti ai rincari delle materie prime, forte empatia e fidelizzazione della clientela locale attraverso il fattore umano. | Resterà il baluardo insostituibile del “buon vivere” e del turismo enogastronomico basato sull’accoglienza. |

| Gioco Misto (Approccio Ibrido) | Ingegnerizzazione Flessibile: Processi e acquisti di base standardizzati per tagliare gli sprechi, ma ampia libertà di “fuori menu” estemporanei per stupire e coccolare il cliente. | Efficienza scientifica dietro le quinte combinata con un’esperienza calda e artigianale di facciata. | Il modello vincente per sopravvivere sul mercato. Chi saprà pensare come uno scienziato in dispensa e agire come un oste in sala vincerà la sfida. |

La sintesi perfetta: La Cucina Italiana, il modello Porter e l’UNESCO

In conclusione, questa dicotomia non deve spaventare. Se guardiamo oltre i confini del rettangolo verde, notiamo che la stessa Cucina Italiana — iscritta nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO — volge già da tempo e con enorme successo verso questo sistema misto nel mondo. Il riconoscimento globale non premia una singola ricetta rigida (l’estremismo adaniano) né la pura anarchia estemporanea, ma celebra proprio un modello di ecosistema complesso, ramificato e identitario.

Richiamando i concetti economici del Modello di Michael Porter, il vantaggio competitivo delle nostre imprese si gioca lungo una duplice direttrice. Da un lato, abbiamo bisogno della leadership di costo e dell’efficienza nella catena del valore (l’ingegnerizzazione dei processi tipica degli adaniani). Dall’altro, è indispensabile puntare sulla differenziazione assoluta guidata dal capitale umano e dalla qualità della materia prima (la centralità del talento individuale cara agli allegriani).

La cucina italiana nel mondo vince e si posiziona come leader globale proprio perché è “mista”: applica il rigore e la codifica nei laboratori di produzione agroalimentare, ma lascia che l’estro, l’ospitalità e la genialità del singolo splendano al momento del servizio in sala.

Il pronostico: quale futuro per la Nazionale Italiana?

Mentre il mondo si divide tra queste due filosofie, la nostra Nazionale assiste al dibattito cercando ancora una propria via d’uscita. Il futuro dell’Italia sui campi da calcio dipenderà dalla capacità di superare gli estremismi. La via della rinascita azzurra non passerà dall’imitazione dogmatica del palleggio spagnolo (un “giochismo” sterile senza i giocatori adatti), né dal ritorno a un catenaccio passivo ormai superato dall’intensità atletica moderna.

Il successo della Nazionale del futuro si giocherà proprio sull’applicazione di questa formula ibrida: l’organizzazione tattica difensiva tipica della nostra tradizione (il modello Bianchi) unita al coraggio di strutturare un pressing moderno e, soprattutto, alla pazienza di far crescere e liberare il talento individuale dei nostri giovani, senza ingabbiarli troppo presto nei moduli. Solo un pragmatismo illuminato — lo stesso che ha reso immortale la nostra cultura gastronomica — potrà riportare l’Italia sul tetto del mondo.

A cura di Salvatore Schiavone

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