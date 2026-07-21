Cronaca

Si lancia in mare dagli scogli: 24enne salvata da due poliziotti dell’UPGSP

Di Linda Rea

Napoli. Momenti di grande apprensione nella serata di domenica 19 luglio sul lungomare di Mergellina, dove una giovane di 24 anni si è lanciata in mare rischiando di annegare.

L’allarme è scattato quando la ragazza, che si trovava in evidente stato di agitazione nei pressi degli scogli, si è improvvisamente gettata in acqua.

Il tempestivo intervento degli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPGSP) della Questura di Napoli, ha evitato che la vicenda si trasformasse in tragedia.

Tra i poliziotti intervenuti figurano Giovanni, originario di Santa Maria Capua Vetere, e Antonio, di San Prisco.

Giovanni si è tuffato immediatamente in mare, riuscendo a raggiungere la giovane e a riportarla in salvo.

Antonio ha collaborato alle operazioni di recupero e messa in sicurezza.

Una volta riportata sugli scogli, la 24enne è stata coperta, tranquillizzata e affidata ai sanitari del 118, intervenuti sul posto.

La ragazza, che presentava anche sintomi di ipotermia, è stata successivamente trasferita in codice rosso all’Ospedale del Mare, dove è stata ricoverata per ricevere le cure necessarie.

Il coraggio e la prontezza dei due agenti hanno permesso di evitare il peggio, confermando ancora una volta il valore del lavoro svolto quotidianamente dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato, spesso chiamati a intervenire in situazioni di estrema delicatezza, dove pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte.