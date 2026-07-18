Garzia vara la Giunta: sette assessori in squadra e un pool anticamorra per la legalità

Dopo le settimane di tensione politica legate alla vicenda che ha coinvolto il Partito Democratico cittadino e culminate nel commissariamento del circolo locale, il Comune punta su un esecutivo composto da sette assessori e su un organismo dedicato alla legalità e al contrasto alla criminalità organizzata.

La nuova Giunta nasce con l’obiettivo dichiarato di rafforzare trasparenza, sicurezza e rilancio del territorio.

Garzia ha inoltre deciso di mantenere direttamente alcune deleghe strategiche, tra cui patrimonio UNESCO, Vesuvio, lavori pubblici, urbanistica, PUC, ambiente, beni confiscati, contrasto all’abusivismo, politiche sanitarie e azioni contro la criminalità e la devianza minorile.

La nuova squadra di governo

Il ruolo di vicesindaca è stato affidato a Maria Grazia Prillo, espressione di Casa Riformista. A lei vanno le deleghe alle Pari opportunità e alle Politiche giovanili.

In rappresentanza del Partito Democratico entra nell’esecutivo Valentino Antonetti, al quale viene assegnata la delega al Bilancio. Antonetti, dirigente del Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ha già svolto incarichi come commissario prefettizio in diversi comuni.

Sempre in quota Pd arriva Pasquale Vitiello, che seguirà Viabilità e Mare. Vitiello è stato più volte consigliere comunale a Ercolano ed è dipendente ANM.

Per Casa Riformista entra in Giunta anche Luisa Liguoro, avvocato ed ex presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, con deleghe a Turismo e Cultura.

Dal Movimento 5 Stelle arriva Loredana Gargiulo, avvocato e coordinatrice territoriale del movimento 5stelle che avrà la delega all’Istruzione, trasporto scolastico, mensa scolastica, edilizia scolastica, rapporto con gli ordini professionali, Consulte cittadine, con le associazioni e della segnaletica stradale.

Ad Aniello Terracciano, espressione di Avanti, vengono affidate le deleghe al Welfare e alle Politiche sociali. Terracciano opera come assistente sociale presso l’azienda speciale consortile Comunità Sensibile per l’ambito territoriale S01-02.

Completa la squadra Nunzio Spina, indicato da Progetto Civico Italia per Ercolano, che assume la delega alla Sicurezza.

Le deleghe ai consiglieri comunali

La sindaca ha scelto di coinvolgere anche due consiglieri comunali nell’attività amministrativa.

Ad Aniello Iacomino viene affidata la delega allo Sport, mentre Raffaele Petruolo seguirà il settore del decoro delle periferie.

Nasce il pool per la legalità contro camorra e devianza

Il principale elemento caratterizzante della nuova amministrazione è la nascita di un pool per la Legalità e la promozione delle politiche attive contro la devianza minorile e il contrasto alla criminalità organizzata.

L’organismo sarà composto da figure con esperienza istituzionale e sociale:

Antonio Borrelli, già questore;

Gaetano Daniele, ex sindaco di Ercolano e promotore del modello antiracket;

Sandro Ruotolo, giornalista d’inchiesta ed europarlamentare;

Paolo Siani, pediatra, già primario dell’ospedale Santobono di Napoli ed ex deputato.

Il gruppo avrà il compito di affiancare l’amministrazione nella definizione di strategie per prevenire infiltrazioni criminali, promuovere la cultura della legalità e sostenere iniziative rivolte ai giovani.

Garzia: “Scelta una squadra di qualità”

La sindaca Antonietta Garzia ha spiegato che la composizione della Giunta è il risultato di un confronto con le forze politiche della maggioranza e della volontà di individuare “profili di qualità, competenti e autorevoli“.

Sul fronte della legalità ha ribadito la scelta di farsi affiancare da personalità impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata e nella promozione dell’antimafia.

Con il nuovo esecutivo e il pool per la legalità, Ercolano apre una nuova fase amministrativa puntando su sicurezza, trasparenza e rilancio del territorio.